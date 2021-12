Genova – Raffica di controlli e di sanzioni anche nel week end di Natale per verificare il rispetto delle norme anti covid. La polizia locale e le forze dell’ordine hanno effettuato più di 10mila controlli su persone e locali multando complessivamente 48 persone.

La situazione più allarmante la vigilia di Natale quando ben 24 persone sono state trovate sprovviste della mascherina obbligatoria anche all’aperto e ben 16 quelle trovate senza il green pass o con il “tampone scaduto”. Per lo più No Vax che pensavano – erroneamente – che lo sforzo per il controllo della sicurezza dei Cittadini si allentasse durante le festività natalizie.

Pesanti le sanzioni anche per i locali – pochi – trovati a non far rispettare le norme anti covid.

I controlli proseguiranno serrati anche nei prossimi giorni e durante la notte di Capodanno anche se il Governo ha bloccato feste all’aperto e nei locali per il preoccupante aumento dei casi di contagio.