Genova – Ancora controlli serrati per verificare il rispetto delle nuove norme varate dal Governo per fronteggiare la nuova ondata di pandemia che ha già bloccato in quarantena oltre 11mila persone in tutta la Liguria.

Personale della Polizia Locale ha controllato negozi e persone verificando ben 26 violazioni delle norme sull’obbligo del green pass e sull’uso di mascherine anche all’aperto e ffp2 su treni e mezzi pubblici.

Ben 372 le persone fermate e controllate, 22 non erano in regola con il green pass e 4 non indossavano correttamente la mascherina obbligatoria. Per loro sanzioni sino a 400 euro.

Nessun esercente è stato invece multato per violazioni relative al rispetto delle norme anti covid.

I controlli aumenteranno nelle prossime ore con l’avvicinarsi del Capodanno.