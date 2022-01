Genova – Via Balbi è stata riaperta al transito veicolare.

Dopo quasi un mese di chiusura, la strada, snodo nevralgico per i mezzi pubblici diretti verso la stazione Principe, è stata riaperta.

Lo scorso 3 dicembre, per alcuni problemi alle tubature sottostanti, una parte di strada aveva ceduto costringendo al blocco del traffico per le verifiche del caso.

Una deviazione della viabilità che ha causato non pochi disagi al traffico con i mezzi pubblici costretti a percorrere via Gramsci verso principe per poi deviare.

Anche i bus delle linee 20, 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus riprendono da oggi il loro regolare percorso.