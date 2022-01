La Spezia – Un’asta per vedere al miglior offerente l’immobile di via Privata Oto 3/5 di proprietà della Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il bando pubblico è pubblicato sul sito della Camera di Commercio e per partecipare all’asta occorre segnalare il proprio interessamento entro il 21 febbraio 2022.

E’ inoltre possibile scaricare tutta la documentazione cliccando sul link http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/111902/7438_2021

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Camera di Commercio IAA Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, Ufficio Protocollo della sede di La Spezia – Piazza Europa n. 16, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/02/2022, a pena di esclusione.