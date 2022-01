Genova – Continuano a crescere i ricoveri in ospedale per il contagio da Coronavirus. Genova – Continuano a crescere i ricoveri in ospedale per il contagio da Coronavirus.

I dati diffusi da Regione Liguria nel consueto bollettino che fotografa l’andamento pandemico evidenziano un aumento dei pazienti assistiti negli ospedali mentre la diminuzione del numero di tamponi effettuati nelle ultime ore ha fatto scendere i nuovi casi.

Nel corso delle ultime 24 ore, infatti, i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 1276 su 4323 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1906 tamponi antigenici rapidi.

Sale, come detto, il numero di ricoveri in ospedale, 15 in più rispetto alla giornata di ieri, per un totale di 557 ricoverati, di cui 47 si trovano in Terapia Intensiva.

Dei pazienti ricoverati in Intensiva, 35 non sono vaccinati mentre 12 hanno completato il ciclo vaccinale ma presentano un quadro di comorbidità.

Nel corso della giornata odierna sono stati registrati altri 4 decessi. Si tratta di una donna di 91 anni deceduta all’ospedale San Martino di Genova il 31 dicembre, di una 86enne e di un uomo di 87 anni deceduti sempre al San Martino il 1 gennaio e di un uomo di 56 anni morto all’ospedale della Spezia l’1 gennaio.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 155

SAVONA (Asl 2): 71

GENOVA (Asl 3): 511

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 13

LA SPEZIA (Asl 5): 526

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 2 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.006.357 4.323 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.567.554 1.906 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 152.757 1.265 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 19.732 827

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 3.318 LA SPEZIA 3.382 IMPERIA 3.590 GENOVA 8.546 Residenti fuori Regione/Estero 231 altro/in fase di verifica 665 TOTALE 19.732

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 557 47 15 ASL1 127 8 0 ASL2 96 15 3 San Martino 70 6 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 112 6 9 Ospedale Gaslini 17 1 2 ASL3 globale 72 6 3 ASL 3 Villa Scassi 69 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 3 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 25 2 -2 ASL4 Sestri Levante 21 0 -2 ASL4 Lavagna 4 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 38 3 3 ASL5 Sarzana 35 1 3 ASL5 Spezia 3 2 0

* 35non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 13.302 412 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 128.434 434 Deceduti** 4.591 4

**

DATA DECESSO SESSO Età LUOGO DECESSO 31/12/2021 F 91 HSM 01/01/2022 F 86 HSM 01/01/2022 M 87 HSM 01/01/2022 M 56 ASL5-Ospedale La Spezia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 783 ASL 2 1.822 ASL 3 5.676 ASL 4 891 ASL 5 1.984 Liguria 11.156

Dati 02-01-2022 ore 13:00

2.857.067 Consegnati (fonte governativa) 2.832.963 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati