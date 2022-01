Frabosa Soprana – Si chiamava Aldo Anselmo ed aveva 70 anni l’appassionato di volo in deltaplano morto oggi pomeriggio in località Malanotte, a Prato Nevoso.

L’uomo, originario di Genova ma da tempo residente a Roero, era appena decollato con il suo deltaplano dalle alture della località sciistica e doveva atterrare a Frabosa Soprana.

Qualcosa, però, ha provocato un brusco calo di quota durante il volo e il deltaplano di è schiantato a terra.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Anselmo è morto a causa delle gravissime ferite riportate nell’urto con il suolo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco e cadavere dell’appassionato di volo con il deltaplano è stato recuperato e portato in obitorio.

Alcuni testimoni avrebbero visto il deltaplano colpire un cavo ma la ricostruzione della tragedia è ancora in mano alle forze dell’ordine che stanno indagando.