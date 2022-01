Genova – Si sono svolti oggi pomeriggio i funerali di Michele Mantero, lo storico maestro delle campane della Madonna della Guardia.

E proprio nel santuario mariano tanto caro ai genovesi è stato dato l’ultimo saluto al maestro che per decenni ha fatto risuonare le sue 14 campane.

Mantero è morto ieri all’età di 57 anni nella sua casa di Pegli, circondato dai suoi familiari, dalla moglie Renata e dai figli Giulia e Giorgio.

Una passione quella di Mantero che ha suonato le campane per le ultime visite papali a Genova. Non solo il movimento meccanico della suonata ma una vera e propria composizione dedicata a papa Benedetto XVI nel 2008 e riproposta anche per la visita di papa Francesco nel 2017.

La notizia della morte di Mantero ha suscitato il cordoglio unanime anche del mondo della politica.

Il presidente della Regione Giovanni Toti, tramite il suo profilo Facebook, quest’oggi ha voluto dedicare un pensiero al maestro delle campane della Guardia.

“Una passione, ancor prima di un lavoro – ha scritto Toti – che lo ha portato a suonare gli inni per le ultime due visite papali a Genova. Tra poco tutta la città darà il suo ultimo saluto a Michele Mantero, il Maestro Campanaro della Madonna della Guardia. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla passione per le campane, girando l’Italia e tramandando i segreti del mestiere ai suoi allievi. Con loro, tramite Michele, la ‘voce’ di Genova continuerà a suonare in tutto il Paese”.