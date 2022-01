Genova – E’ stata firmata dal presidente della Liguria Giovanni Toti l’integrazione dell’ordinanza che prevede la gratuità dei test antigenici rapidi per uscire dall’isolamento dei positivi al Coronavirus accertati.

I tamponi saranno effettuabili anche nelle farmacie territoriali.

Come si legge nel testo dell’integrazione pubblicata oggi sul sito di Regione Liguria, i test antigenici per la valutazione del termine di isolamento si potranno fare in tutte le farmacie che aderiscono al protocollo d’intesa con il ministro della Salute e con il Commissario Straordinario, con Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite.

L’ordinanza entrerà in vigore alla mezzanotte del 10 gennaio e resterà valida fino alle 24 del 31 marzo.

Ecco il testo dell’integrazione dell’ordinanza di Regione Liguria pubblicato oggi.