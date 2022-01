Genova – “Chi ha responsabilità di governo deve essere molto cauto a dare alcuni tipi di informazioni e dire che i monoclonali non funzionano è completamente sbagliato”. Lo ha detto il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’ in merito alla dichiarazione di Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in cui veniva sottolineato che solo un anticorpo monoclonale è attivo sulla variante Omicron.

“I monoclonali – ha spiegato il prof. Bassetti – funzionano molto bene. Sulla variante Delta ci hanno dato tutti grande soddisfazione. Sulla variante Omicron funziona solo un monoclonale ma che funziona bene. Dunque prima di dire che i monoclonali non funzionano forse bisognerebbe prima di tutto utilizzarli. Noi li abbiamo utilizzati e abbiamo avuto delle ottime soddisfazioni. Eviterei di fare delle fughe in avanti con informazioni non corrette”.

“Ci sono fior di lavori scientifici – ha concluso il prof. Bassetti a Tv2000 – che dicono che i monoclonali funzionano. Forse Locatelli è tra coloro che li hanno utilizzati meno. Noi come Regione Liguria li abbiamo usati molto e abbiamo avuto ottime soddisfazioni”.