Diano Castello – Saracinesche abbassate un’ora prima del normale orario di chiusura per protestare contro il progetto per la realizzazione di un centro di permanenza e rimpatrio (CPR) per migranti nell’area della ex Caserma Camandone.

La prima protesta ufficiale e coordinata scatterà questa sera, alle 17 e i negozianti che accetteranno l’invito abbasseranno le saracinesche in segno di protesta contro la decisione del Governo con il pieno supporto dei partiti di maggioranza a livello locale.

La protesta si estenderà a tutto il golfo dianese.