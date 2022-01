Albenga (Savona) – E’ stato arrestato dai Carabinieri di Albenga il 31enne che ieri ha minacciato un esercente con una sedia e lo ha rapinato.

I militari sono arrivati nel locale di viale Montelungo dove era stata segnalata la rapina.

Qui il 31enne, irregolare e senza fissa dimora con diversi precedenti, dopo essere entrato in un Kebab ha minacciato il titolare del locale con una sedia poi lo ha colpito in faccia arraffando l’incasso, circa 50 euro, prima di scappare.

Il rapinatore è stato fermato dagli uomini dell’Arma mentre tentava di allontanarsi a piedi, arrestandolo all’interno di un altro locale poco distante.

Il 31enne, noto ai militari per l’obbligo di firma e per essere stato arrestato lo scorso 4 gennaio per resistenza a pubblico ufficiale, è stato trasferito nelle camere di sicurezza del comando di Albenga dove attende il rito direttissimo che si svolgerà nel Tribunale di Savona.