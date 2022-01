Genova – Chiuderà anticipatamente per tre sere della prossima settimana la metropolitana di Genova.

A rendere necessario lo stop anticipato alle corse dei treni sotterranei sono i lavori di manutenzione programmati.

Saranno installate le telecamere in galleria per l’impianto wi-fi a De Ferrari e a Brignole, saranno effettuati dei lavori di manutenzione dell’armamento ferroviario e saranno condotte prove sugli impianti anticendio.

Per garantire la sicurezza dei tecnici che lavoreranno e per permettere che gli interventi vengano fatti in un arco di tempo adeguato, saranno sospese le corse.

La chiusura anticipata è prevista per le serate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio.

Le ultime partenze stanno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).