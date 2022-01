Sanremo (Imperia) – Si indaga su quanto accaduto a una donna di circa 50 anni trovata ferita in maniera grave questa mattina in via Martiri a Sanremo.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasferita al pronto soccorso in codice rosso viste le numerose gravi ferite.

Al momento non è chiaro se la donna sia stata vittima di un incidente o se possa essersi provocata le ferite in maniera autonoma.

Saranno le indagini avviate dalle forze dell’ordine a ricostruire quanto accaduto nelle scorse ore.