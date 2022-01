Genova – Ha scatenato un diluvio di proteste la notizia della visita nel reparto Covid dell’ospedale Galliera del sindaco Marco Bucci. Le immagini scattate in tuta bianca anti infezione e con mascherine e tutta la dotazione di sicurezza dovevano essere un messaggio di “vicinanza” del primo cittadino ai genovesi ricoverati nel reparto e per invitare ancora una volta a riflettere sulla malattia che colpisce ancora e che può essere frenata con il vaccino ma si è trasformato in una polemica rovente che rischia di costare cara, in termini di immagine, al candidato alle prossime elezioni amministrative Marco Bucci.

Pochi minuti dopo la comparsa delle immagini sulla pagina social del Sindaco, infatti, sono iniziate le “bordate” di chi gli ha ricordato che ai “comuni cittadini” è vietato andare a far visita ai parenti malati e che addirittura ci sono persone che muoiono da sole, pur anziane e bisognose di un contatto umano in un momento devastante e parenti che vedono uscire di casa un familiare per non rivederlo mai più vivo.

A trasformare il messaggio positivo in un autogol l’intervento proprio di una famiglia che ha scritto, a commento delle immagini di non essere riuscita a salutare la madre malata e che è morta sola proprio all’ospedale Galliera.

Parole durissime accompagnate dalla critica a quella che è apparsa come una “passerella” con tanto di nome e cognome del sindaco scritto sulla tuta bianca mentre “posa” accanto ad un malato.

“Sono tornato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera – scrive il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook – diretto dal professor Paolo Cremonesi – per salutare i pazienti ricoverati a causa del Covid-19 e per ringraziare e incoraggiare tutto il personale del reparto a proseguire con tenacia e professionalità l’importante lavoro che stanno svolgendo per la comunità genovese.

Il Covid non è un ricordo del recente passato, è un virus ancora molto presente tra noi i cui effetti possono essere sensibilmente ridotti o annullati se prenderemo tutti la decisione di vaccinarci: unica reale arma che abbiamo a disposizione per superare questo momento critico!

Rinnovo il mio appello ai genovesi affinché si comportino con responsabilità adottando tutte le misure precauzionali che sono richieste per evitare il dilagare dei contagi”.