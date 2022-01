Genova – Aveva trasformato un appartamento nella zona di Rivarolo, in Valpolcevera, in una centrale dello spaccio.

Gli agenti di polizia hanno arrestato in 30enne trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina.

Insospettiti da da uno strano andirivieni nei pressi di uno stabile del quartiere di Rivarolo, hanno deciso di approfondire i controlli che li hanno condotti dritti all’abitazione del 30enne. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 135 grammi di cocaina suddivisi in 39 involucri rinvenuti in un soppalco, 6 grammi di hashish, 300 grammi di sostanza da taglio, diverso materiale per il confezionamento e 180 euro in banconote di piccolo taglio.