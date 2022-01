La Spezia – Tiziano Battaglini è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza della Spezia

La nomina è stata commentata dal sindaco Pierluigi Peracchini che si è complimentato con Battaglini per la nomina.

“Le mie più vive congratulazioni a Tiziano Battaglini, nuovo Presidente della Pubblica Assistenza della Spezia – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il ruolo della Pubblica Assistenza nella nostra Città è strategico e l’occasione della nuova presidenza mi è utile per ribadire la nostra massima collaborazione istituzionale: le pubbliche assistenze sono associazioni di volontariato laico che si sono contraddistinte soprattutto in questi anni a causa della pandemia mondiale. Oggi siamo in una nuova fase del virus e ancora il sacrificio e lo spirito di abnegazione dei volontari sono fondamentali per ogni cittadino che gliene riconosce il grande valore. Sono certo che il Presidente Battaglini sarà prezioso alla guida della Pubblica Assistenza della Spezia.”