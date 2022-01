La Spezia – Stanno procedendo le vaccinazioni a domicilio per la 3° dose booster destinate a raggiungere a Spezia e provincia gli ultraottantenni impossibilitati a recarsi autonomamente negli hub vaccinali e i pazienti affetti da gravi patologie.

L’attività, che in questi mesi si è avvalsa di una squadra GSAT (un medico, un infermiere e un autista) da oggi, verrà supportata da una seconda squadra al fine di aumentare il numero delle prestazioni quotidiane erogate.

Fino ad oggi sono state distribuite 2796 1° dosi, 2544 2° dosi e dei circa 2600 utenti, 750 hanno ricevuto la terza dose.

Quella delle somministrazioni di vaccino a domicilio è un’attività complessa, legata agli accessi su tutto il territorio e per la quale è necessario un grande dispendio di tempo e risorse umane, a cui si aggiunge un’ulteriore difficoltà: non sono pochi i casi di richieste improprie, con segnalazioni di pazienti che all’accesso domiciliare non mostrano nessun problema di deambulazione e che, quindi, avrebbero potuto rivolgersi agli hub vaccinali dando la possibilità a chi realmente non è autosufficiente di usufruire prima del servizio.

Tutti gli utenti che hanno già ricevuto a domicilio le prime due dosi del vaccino verranno ricontattati singolarmente dai referenti dei Distretti per fissare l’appuntamento per la terza dose e permettere alla squadra GSAT di programmare il lavoro.