Genova – Nuovi guai per l’aeroporto “Cristoforo Colombo” con la decisione di Volotea di cancellare la “base” aperta nel capoluogo ligure nel 2017.

Un colpo durissimo che comporterà grossi problemi per il personale, che ha già diffuso notizie allarmanti sul “riposizionamento” che sarebbe stato deciso dalla compagnia di Barcellona, ma anche per lo scalo genovese.

In una nota diffusa congiuntamente da Volotea e da Aeroporto di Genova si legge che la compagnia “ha deciso di congelare la base di Genova, inaugurata nel 2017, a fronte di una situazione generale di mercato dinamica e fortemente condizionata dagli effetti della pandemia, in uno scenario che sta inducendo una generale riorganizzazione dell’intero comparto aereo a livello mondiale”

Sempre secondo la nota “la sospensione della base non avrà impatto sulle operazioni di Volotea e sul servizio ai viaggiatori in partenza e in arrivo sull’aeroporto di Genova. In termini complessivi la connettività aerea non subisce dunque variazioni di rilievo”.