Il campo di alta pressione presente sull’area centro-occidentale continua a impedire l’arrivo di perturbazioni e mantiene condizioni generali di bel tempo sulla Liguria ma infiltrazioni più umide potranno apportare annuvolamenti nel corso della settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 24 gennaio 2022

Soleggiato su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti settentrionali al più moderati in mattinata, deboli variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie, od in lieve calo nei valori minimi.

Costa: min +3/10°C, max 11/16°C

Interno: min -7/+2°C, max +7/13°C

Martedì 25 gennaio 2022

Inizialmente almeno in parte soleggiato con nubi sparse. Aumento della nuvolosità con cielo che si farà nuvoloso lungo i versanti marittimi nel corso della giornata, in particolare sul settore centrale.

Venti in rotazione dai quadranti meridionali, in rinforzo sino a localmente moderati lungo le coste nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature senza variazioni significative.

Tendenza per mercoledì 26 gennaio 2022

Nuvolosità diffusa lungo i versanti marittimi.

Più assolato sui versanti padani ed in quota.