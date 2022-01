Savona – Straordinario avvistamento nelle acque del Mar Ligure per alcuni membri dell’associazione Delfini del Ponente APS che ieri hanno avvistato due pulcinella di mare.

Un incontro molto particolare, avvenuto nelle acque antistanti Capo Noli, e decisamente inusuale visto che questa specie arriva dal Nord Europa.

Le pulcinella di mare, infatti, sono solite nidificare in Norvegia, scozia e Irlanda ma, regolarmente anche se in pochi esemplari, migra arrivando nel Mar Mediterraneo.

Gli esemplari avvistati mostravano nel becco la colorazione tipica degli adulti e si trovano nella zona del Mediterraneo per trascorrere l’inverno.

Qui, infatti, incontrano condizioni climatiche migliori.

Ma perché questo avvistamento appare inconsueto?

La straordinarietà dell’evento è data dal fatto che questo genere di esemplari viene solitamente avvistato in estate, dove la ricerca e le perlustrazioni via mare sono in numero maggiore.

Questo indica però quanto sia necessaria e importante l’attività di monitoraggio anche in inverno, permettendo di raccogliere dati per tutto l’anno.