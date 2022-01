Genova – Erano dirette nel porto di Genova le 19mila noci di cocco “caricate” con cocaina liquida in partenza dalla Colombia e bloccate dalle autorità locali prima che raggiungessero le acque internazionali. Un carico che conferma la centralità dei porti italiani e liguri in particolare per i traffici di stupefacenti.

Le noci di cocco erano state svuotate del loro latte naturale e riempite con una soluzione a base di cocaina che sarebbe stata ritrasformata in polvere una volta arrivata a destinazione.

Il maxi sequestro è avvenuto nel porto di Cartagena ma le autorità hanno accertato che il carico era diretto nel capoluogo ligure ed hanno avvisato i “colleghi” italiani che ore stanno indagando per capire chi avrebbe dovuto ritirare il carico e probabilmente proseguire il “traffico”.

Nel frattempo le autorità colombiane stanno indagando per capire chi abbia spedito la droga e dove sono state confezionate le oltre 19mila noci di cocco piene di coca liquida.