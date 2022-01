Imperia – E’ morto nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo in mare il delfino che si è spiaggiato per motivi ancora da accertare alla Spiaggia dell’Oro di Imperia.

L’animale, una stenella striata, è stato visto sulla spiaggia da alcuni passanti che hanno subito chiamato le forze dell’ordine e i volontari dell’associazione “Il delfini del Ponente” che si sono precipitati sul posto per soccorrere l’animale.

Insieme ad alcuni surfisti con la muta in grado di affrontare l’acqua non proprio calda del mare, hanno cercato di riportare in mare l’animale con il coordinamento dei veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e del CERT – Cetacean strandings Emergency Response Team.

Dopo un paio di tentativi purtroppo l’animale è deceduto in mare.

Oggi verrà eseguito l’esame necroscopico e si potranno avere notizie più chiare in merito alla morte della stenella che non mostrava segni evidenti esterni.

Il timore è che, come negli anni passati, si tratti di un caso di morbillo che provoca la morte nei delfini e spesso è accompagnato dalla perdita del senso di orientamento.

Negli anni scorsi erano stati segnalati diversi casi tra Toscana e Costa Azzurra.