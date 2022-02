La Spezia – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun danno di rilievo, nella notte, per la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata a Viareggio, in provincia di Lucca e avvertita distintamente anche nella zona dello spezzino.

Intorno alle 2,36 la terra ha tremato con una certa intensità nella zona di Viareggio, svegliando le persone.

L’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato l’ipocentro a 8 km di profondità. Non si hanno notizie di danni a cose e persone.