La Spezia – Si sono arrampicati su uno degli archi di Buren, in piazza Verdi, alla Spezia, poi hanno postato le foto della bravata sui social.

Così sono finiti nei guai tre minorenni spezzini.

I tre, dopo essersi arrampicati in cima a uno degli archi, si sono fotografati sorridenti e soddisfatti dell’impresa, senza considerare i rischi per la propria incolumità in caso di caduta.

I tre pensavano di farla franca ma sulle loro tracce si erano già messi gli agenti della Polizia Locale che, con un paio di accertamenti, erano riusciti a individuarli.

Il successivo controllo dei post sui social e la visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di piazza Verdi hanno permesso di scoprire quanto combinato dai tre, tra i 15 e i 17 anni, tra le 23.00 e le 23.30 dello scorso 29 gennaio.

I tre sono stati convocati al Comando insieme ai genitori. Per ciascuno, visti gli atti di rilevanza penale compiuti, è stata contestata la violazione dell’articolo 3 del regolamento di Polizia Urbana che vieta comportamenti lesivi per la sicurezza e il decoro urbano. ciascuno di loro dove quindi pagare una multa di massimo 500 euro, a questa si aggiunge la multa per un importo compreso tra 100 e 300 euro perché l’area in cui è stato compiuto il fatto è di particolare interesse e rilevanza.

Per i giovanissimi è stato emesso anche un ordine di allontanamento che consiste nel divieto di avvicinarsi e frequentare le zone centrali della città per le prossime 48 ore.