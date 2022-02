La Spezia – È stato ulteriormente prorogato il termine ultimo per candidarsi al progetto di servizio civile della Croce Rossa della Spezia: c’è tempo ancora fino alle ore 14.00 del 9 marzo per inviare la propria candidatura. Sono disponibili in tutto 13 posti per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni nelle sedi CRI di Spezia (5 posti), Fezzano (2 posti), Muggiano (2 posti), Santo Stefano di Magra (2 posti) e Calice al Cornoviglio (2 posti).

I volontari selezionati affronteranno dapprima una formazione specifica, per poi venire occupati nei servizi di trasporto assistito dei pazienti (per visite, terapie o dimissioni dall’ospedale) o in quelli di carattere sociale, come la spesa assistita di beni di prima necessità e lo stoccaggio dei prodotti, la consegna di spesa e farmaci, l’inclusione sociale delle persone con disabilità, il servizio di taxi-sociale e la gestione del centralino telefonico per la ricezione della richieste di assistenza.

I soli requisiti per inviare la propria candidatura sono la cittadinanza italiana, quella di un altro paese dell’UE o il regolare permesso di soggiorno (in caso di cittadini non comunitari), l’età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti) e l’assenza di condanne penali per reati e/o delitti non colposi. Un requisito preferenziale è il possesso della patente civile B.

La domanda di partecipazione si può presentare esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. Il candidato potrà compilare il form di presentazione della domanda, in cui dovrà inserire i propri dati e la scelta del progetto di servizio civile della Croce Rossa della Spezia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la CRI al numero 0187/702121 (interno 5) o alla mail laspezia@cri.it.

POSTI DISPONIBILI

La Spezia: 5 posti disponibili per attività sanitarie

Muggiano: 2 posti per attività sanitarie

Fezzano: 2 posti per attività sanitarie

Santo Stefano di Magra: 2 posti sia per attività sanitarie che socio-assistenziali

Calice al Cornoviglio: 2 posti per attività socio-assistenziali