Il Fine settimana sarà accompagnato da tempo nel complesso variabile con ampie schiarire e basso rischio di fenomeni. Un nuovo peggioramento è però previsto per lunedì con piogge su tutta la regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 18 Maggio 2024

Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche nube sparsa sul settore centro-occidentale della regione.

Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne: non si esclude qualche rovescio prima di sera sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Lungo la costa tempo soleggiato o poco nuvoloso.

Venti deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio,

Mare da mosso a poco mosso con moto ondoso in ulteriore calo.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +13/+16°C – Max: +21/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +3/+10°C – Max: +17/+24°C