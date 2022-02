Correnti occidentali porteranno il transito di qualche nuvola nel corso della domenica ma ed ad inizio settimana che è previsto l’arrivo di una perturbazione che riporterà pioggia e neve anche a quote piuttosto basse nelle zone interne.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 13 febbraio 2022

Al mattino tempo stabile con stratificazioni medio-alte che interesseranno l’intera regione, comunque senza conseguenze associate

Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio ampi spazi di sereno in estensione da ponente verso levante. Dal tardo pomeriggio/sera rapido aumento della nuvolosità ad iniziare dagli estremi della regione.

Venti in mattinata moderati o tesi da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli di direzione variabile altrove. Nel pomeriggio deboli o al più moderati da est/sud-est sugli estremi della regione, dai quadranti settentrionali sul settore centrale.

Mare nella prima parte di giornata stirato sotto-costa e mosso al largo sul comparto occidentale, poco mosso altrove. A seguire moto ondoso in calo fino a poco mosso ovunque.

Temperature in calo.

Costa: min +4/10°C, max +10/14°C

Interno: min -7/+3°C, max +4/11°C

Lunedì 14 febbraio 2022

Al mattino molte nubi sull’intera regione con qualche debole precipitazione sparsa, nevosa nell’entroterra del ponente oltre i 700/800 metri.

Nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata precipitazioni maggiormente diffuse e convinte.

Quota neve in calo fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, oltre i 1000/1200 metri sull’Appennino orientale.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Mare generalmente poco mosso sul centro-ponente, mosso a levante.

Temperature in diminuzione sul centro-ponente, stazionarie od in lieve rialzo a levante.

Tendenza per martedì 15 febbraio 2022

Tra la notte ed il primo mattino residui fenomeni sul levante con quota neve in calo fino a 600/700 metri sull’Appennino.

A seguire esaurimento dei fenomeni ovunque con le prime schiarite che avanzeranno da ponente verso levante.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in calo, massime in rialzo.