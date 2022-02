Genova – Niente acqua per alcune utenze di Certosa che giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 17.30 saranno interessate da alcuni interventi di manutenzione programmata.

Lo ha fatto sapere Iren Acqua che, per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, sospenderà l’erogazione idrica.

Ecco le vie interessate dallo stop alla fornitura dell’acqua.

Via Canepari (dal civ. 1 al civ. 59)

Via Sergio Piombelli

Passo Torbella (dal civ. 1 al civ. 1G)

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno, comunque, in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.