Genova – Ancora un tentativo di truffa per rubare dati con false email dell’INPS.

Numerosi sono i destinatari che in questi giorni hanno trovato nella loro casella di posta elettronica delle mail apparentemente riconducibili all’INPS con tanto di firma di un direttore dell’Istituto.

Nella mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione e lo si invita a “prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”.

In allegato alla mail viene inviato un file .zip che contiene un malware, un “sistema” che, una volta aperto, si installa nel computer o sui dispositivi elettronici rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni personali come le password.

Queste mail non sono inviate dall’INPS, nonostante la presenza di loghi e nominativi di personale dell’istituto.

INPS non invia questa tipologia di comunicazione. La nostra raccomandazione è quella di non aprire mai questo tipo di allegati e, in caso di dubbio, consultare il vademecum al sito dell’INPS (per visitare la pagina si può cliccare qui).