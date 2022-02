Genova – «Questa mattina abbiamo presentato il nostro simbolo e il nostro nome: Uniti per la Costituzione – Crucioli sindaco di Genova, che valorizza l’unione delle forze della coalizione, Italexit, Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Alternativa. In lista abbiamo anche una presenza significativa di comunisti, che sicuramente saranno ben visti dal Partito Comunista di Marco Rizzo – ha spiegato il candidato sindaco Mattia Crucioli – Tutti assieme vogliamo difendere i principi della Costituzione e della libertà, attualmente sotto attacco. Si è iniziato col green pass, uno strumento che ha pochissimo di sanitario e molto di controllo e di ginnastica all’obbedienza, ora si è aggiunta la narrazione univoca di questa guerra, che vuole la demonizzazione del nemico e l’invio di truppe e materiale bellico letale per fomentare una guerra che, invece, va assolutamente disinnescata attraverso la diplomazia e la terzietà. L’Italia deve rimanere neutrale e adoperarsi per essere uno strumento di pace attraverso la mediazione – conclude Crucioli – La nostra lista ha un occhio al locale e uno al nazionale. A livello locale intendiamo migliorare la nostra città, disinnescando i meccanismi ben noti di bipolarismo finto rappresentato dai candidati sindaci di centro destra e di centro sinistra, che in realtà difendono i medesimi interessi. Per quanto riguarda il nazionale, vogliamo lanciare un forte segnale di stop alla politica, rispetto a questa visione della società e dell’economia. Una visione che a noi non piace affatto».