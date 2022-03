Genova – Sono accusati di non aver prestato la dovuta attenzione a segnali clinici che avrebbero dovuto suggerire una sofferenza neonatale i due medici dell’ospedale San Martino, una ostetrica e un ginecologo, indagati per omicidio colposo per la morte di una neonata nell’aprile del 2021.

I due medici assistevano una neo mamma che non aveva avuto alcun problema durante tutta la gravidanza e alla quale non era stata segnalata alcuna problematica riguardi la piccola in arrivo.

Secondo una perizia medico legale ordinata dal giudice che segue il caso, però, si sarebbe perso del tempo prezioso prima di decidere di sottoporre la mamma ad un parto cesareo quando i segnali medici suggerivano questa alternativa.