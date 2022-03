Genova – Nove giorni senza collegamenti aerei per la Liguria. L’aeroporto Cristoforo Colombo ha chiuso ieri sera alle 23 e riaprirà solo il prossimo 20 marzo a causa di lavori. Uno stop senza precedenti che causa e causerà non pochi disagi a chi deve spostarsi per lavoro e anche ai turisti in arrivo.

I lavori pianificati sono massicci: dovrà essere riasfaltata l’intera pista di atterraggio e conseguentemente non è possibile far atterrare e decollare mezzi aerei.