Genova – Ha ucciso la moglie, gravemente malata di Alzheimer e si è tolto la vita. Un caso di omicidio – suicidio quello scoperto in un appartamento di via Ceppi Bairolo, nel quartiere di San Teodoro.

E’ stata la badante della coppia, lei 94 anni, da tempo malata e lui 95enne ancora “in gamba” a dare l’allarme perchè non riusciva ad entrare in casa per la porta sbarrata dall’interno. Sul posto è accorso uno dei tre figli della coppia insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine e una volta entrati nell’appartamento hanno fatto la macabra scoperta. La donna era stesa sul letto con un fazzoletto in testa e l’anziano marito si era tolto la vita, probabilmente dopo aver ucciso la moglie.

Una tragedia che ha avuto origine nella malattia della donna e, probabilmente, in un momento di debolezza dell’uomo che ha forse pensato di farla finita insieme alla compagna di una vita.

Giuseppe Frigerio, 95 anni e Alda Pivano, 94, sono morti nella notte tra sabato e domenica e saranno le indagini ad accertare cosa è davvero successo nella loro abitazione.