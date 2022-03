Ospedaletti (Imperia) – E’ ricoverato in gravi condizioni l’operatore ecologico che questa mattina è stato travolto dal furgoncino con cui stava effettuando la raccolta porta a porta a Ospedaletti, in provincia di Savona.

Secondo quanto finora ricostruito, l’operaio 35enne ha parcheggiato il mezzo per proseguire nella raccolta dei rifiuti.

La forte pendenza della strada e la ghiaia che ricopriva alcuni punti della strada, però, hanno fatto scivolare il mezzo di servizio nonostante il freno a mano.

Vedendo il mezzo che iniziava a muoversi, l’uomo ha cercato di fermarlo ma si è ritrovato schiacciato contro una recinzione.

Nonostante le gravi ferite riportate, l’uomo è riuscito ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Vista la gravità del caso, si è alzato in volo anche l’elicottero per il trasferimento in ospedale.