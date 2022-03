Ancora correnti fredde in arrivo da est sulla Liguria e ancora nuvolosità diffusa, specie sui versanti padani centro-occidentali. Molto probabilmente, però, non porteranno pioggia fino a domenica. Un deciso miglioramento è atteso per la giornata di lunedì ma con temperature nuovamente in diminuzione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 19 marzo 2022

Su tutta la regione avremo ancora una certa nuvolosità. Nubi alte e sottili con il sole che potrebbe filtrare come dietro un vetro smerigliato saranno presenti sulle coste del levante. A ponente nubi più compatte e di tipo basso sui versanti padani ed Alpi Liguri, alto e sottile lungo le coste con qualche raggio di sole.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati o al più tesi da nord-est altrove.

Mare stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature in lieve calo

Costa: min +7/11°C, max +12/16°C

Interno: min -3/+6°C, max +8/12°C

Domenica 20 marzo 2022

Cielo velato lungo le coste con tendenza al sereno a levante nel pomeriggio. Nubi sparse di tipo basso saranno ancora presenti sui versanti padani centro-occidentali per l’intera giornata, senza piogge.

Venti moderati o forti tra nord e nord-est.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per lunedì 21 marzo 2022

Ultime nubi in mattinata sui versanti padani occidentali, a seguire tempo stabile e soleggiato ovunque.

Ventilazione sostenuta tra nord e nord-est.

Mare stirato o mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in calo.