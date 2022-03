Genova – E’ boom di contagi in Liguria mentre salgono i ricoveri in ospedale e si registrano altri 5 decessi.

A dirlo è il consueto bollettino della Regione Liguria che monitora l’andamento della pandemia da Coronavirus.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 2.262 i nuovi casi di contagio, scoperti a fronte di 16.747 tamponi effettuati di cui 3.490 molecolari e 13.257 antigenici rapidi.

Salgono anche i ricoveri in ospedale, 16 in più rispetto a ieri, dove già erano segnati in salita gli accessi nei nosocomi liguri.

Al momento, sono 259 i pazienti assistiti negli ospedali, di cui 8 in Terapia Intensiva, numero che invece si conferma stabile.

Purtroppo, si devono registrare altri 5 decessi nella giornata appena trascorsa. Tra le vittime anche un 63enne morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia sabato 19 marzo.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia

IMPERIA (Asl 1): 221

SAVONA (Asl 2): 377

GENOVA (Asl 3): 1022

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 216

LA SPEZIA (Asl 5): 415

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11

Flussi 22 marzo 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2341962 3490 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2656846 13257 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 372050 2262 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17096 153

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2640 LA SPEZIA 2682 IMPERIA 1797 GENOVA 9121 Residenti fuori Regione/Estero 364 altro/in fase di verifica 492 TOTALE 17096

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 259 8 16 ASL1 32 2 5 ASL2 45 1 3 San Martino 61 2 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 40 0 2 Ospedale Gaslini 7 0 2 ASL3 globale 26 1 -1 ASL 3 Villa Scassi 26 1 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 17 1 3 ASL4 Sestri Levante 7 0 1 ASL4 Lavagna 10 1 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 31 1 4 ASL5 Sarzana 25 0 2 ASL5 Spezia 6 1 2

* 2 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 16105 631 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 349774 2104 Deceduti** 5180 5

**

data sesso età luogo 17/03/2022 M 75 ASL2-Ospedale Savona 19/03/2022 F 81 ASL5-Ospedale Sarzana 19/03/2022 M 63 ASL5-Ospedale La Spezia 19/03/2022 M 87 ASL2-Ospedale Savona 20/03/2022 F 86 ASL4-Ospedale di Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 36 ASL 2 412 ASL 3 1045 ASL 4 30 ASL 5 160 Liguria 1683

Dati 22/03/2022 ore 13:00

3.530.856 Consegnati (fonte governativa) 3.441.348 Somministrati 97% Percentuale vaccini somministrati su consegnati