Genova – Oltre 1.500 nuovi casi di contagio, due vittime e una lieve flessione dei ricoveri in ospedale.

Questo è l’andamento della pandemia secondo il consueto bollettino quotidiano di Regione Liguria.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati 1.564 i nuovi positivi registrati a fronte di 12.193 tamponi effettuati, di cui 3.116 molecolari e 9.077 test rapidi antigenici.

Lieve calo dei ricoveri in ospedale, 2 in meno, per un totale di 251 pazienti assistiti nei reparti delle strutture della regione.

Tra loro, 8 sono i ricoveri in Terapia Intensiva.

Due le vittime registrate, si tratta di una 75enne deceduta all’ospedale Galliera di Genova lo scorso 19 marzo e di un uomo di 77 anni morto il 22 marzo a Sanremo.

IMPERIA (Asl 1): 212

SAVONA (Asl 2): 239

GENOVA (Asl 3): 661

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 144

LA SPEZIA (Asl 5): 306

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2