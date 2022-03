Rocchetta di Vara – Si spera nell’arrivo dei mezzi aerei per domare il vasto incendio boschivo che da ieri notte brucia nella zona di Beverone, nel comune di Rocchetta di Vara.

L’allarme è scattato intorno alle 23 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme in una zona di boscaglia.

Sul posto hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco di Brugnato e i volontari dell’antincendio boschivo di Levanto tenendo lontane della abitazioni le fiamme.

Ora, però, si attende l’intervento dei mezzi aerei che possono operare solo con la luce del giorno.