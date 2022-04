Genova – Crollano calcinacci dal tunnel in via Canevari, a Genova.

Questa mattina, per cause ancora da accertare, alcune porzioni di intonaco si sono staccate dal soffitto del tunnel, finendo sulla carreggiata.

Solo per un caso fortuito, al momento del crollo non erano presenti mezzi all’interno del tunnel e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale.

E’ stato effettuato un sopralluogo del caso e si è proceduto a rimuovere quanto caduto a terra.

La galleria è stata messa in sicurezza.