Genova ricorda il tragico naufragio della London Valour sugli scogli della diga Foranea e la morte di 20 persone. Nel 52° anniversario del tragico evento, la città onora le vittime e ricorda il coraggio e la forza dei tanti uomini che lavorarono a rischio della vita pur di salvare vite umane.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, sulla sua pagina Facebook ricorda:

“Era il 9 aprile 1970: il cargo inglese fu scaraventato contro gli scogli della diga foranea Duca di Galliera, all’imboccatura del porto, causando la morte di 20 persone.

All’epoca avevo 11 anni, mio padre mi portò a vedere quello che era accaduto. C’era tutta la città a guardare il mare, da via Nizza a corso Aurelio Saffi, fino alla Foce.

Di quel giorno tragico, ricordo però anche la grande prova di coraggio da parte dei genovesi, che hanno voluto aiutare i marinai e si sono dati da fare per intervenire il prima possibile.

Si è imparato, anche da quell’evento, quanto Genova sia un nodo cruciale come porto, quanto il mare sia una via di comunicazione preziosa ma anche un pericolo, per chi non lo affronta nel modo giusto.

La memoria è parte fondamentale di un popolo e di una civiltà.

Genova non viene meno a questo paradigma e non dimentica le tragedie e gli uomini che ne furono vittime e protagonisti.