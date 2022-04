La Spezia – Ha fatto shopping in diversi negozi del centro pagando con banconote false l’uomo arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra Volante della Polizia di Stato della Spezia.

Gli agenti sono stati avvisati della presenza dell’uomo che, all’interno di un esercito commerciale in piazza Sant’Agostino, aveva pagato con soldi falsi.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno avuto indicazioni sull’uomo che, in quel momento, si trovava in un altro negozio questa volta in piazza Del Bastione, mentre stava effettuando acquisti e che, poco prima, aveva pagato utilizzando 100 euro falsi.

L’uomo, un 54enne, è stato fermato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso di alcune banconote nel portafogli, tra cui 5 da 100 euro, risultate poi false.

Il 54enne è stato fatto salire in auto mentre altri commercianti si sono avvicinati agli agenti riconoscendo l’uomo e raccontando di averlo servito poco prima e di aver accettato un pagamento da 100 euro, banconota risultata contraffatta.

Portato in Questura per gli accertamenti, al momento di scendere dalla volante gli agenti hanno notato il sedile posteriore leggermente spostato. Da un controllo sono state trovate, ben nascoste, varie banconote da 50, 20 e 5 euro, per un totale di 760 euro.

L’uomo, che nel giro di poco più di mezz’ora aveva ricavato oltre 300 euro di resti genuini da vari negozianti, da via Garibaldi a piazza Sant’Agostino, e a cui era stato impedito di portare at termine l’ultimo acquisto, è stato quindi arrestato per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Questa mattina è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare.