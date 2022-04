Chiavari – Ricerche estese a tutta Italia per la fuga di Lorena Salvi, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 27 marzo dopo una giornata trascorsa con i nonni.

Insieme alla ragazza potrebbe trovarsi il fidanzato, anche lui irreperibile da giorni e che già in passato aveva accompagnato la giovane in una fuga di breve durata.

I due potrebbero dunque trovarsi insieme e probabilmente ospitati da amici che non si rendono conto della gravità della situazione e che i familiari dei due ragazzi invitano a contattare subito le forze dell’ordine.

Sono ormai due settimane che i due non danno notizie e parenti e amici sono sempre più preoccupati visto che non si trovano tracce dei due ragazzi in fuga che certamente non hanno troppo denaro e non hanno mezzi di trasporto.

e di cui non si hanno da allora più notizie.

Nelle ultime ore è emerso che anche il ragazzo con il quale Silvia aveva una relazione sarebbe irreperibile e si è fatta strada l’ipotesi che i due siano fuggiti insieme.

I familiari chiedono aiuto e chiunque la vedesse o avesse informazioni su di lei è pregato di chiamare le forze dell’ordine perché potrebbe essere in pericolo.

Durante la trasmissione è stato spiegato che la giovane sta attraversando un momento delicato e difficile e quindi ha certamente bisogno del sostegno di tutti.

Silvia è alta un metro e 55, occhi castani e un neo sulla guancia sinistra.E’ una fumatrice e potrebbe chiedere una sigaretta ai passanti che dovesse incontrare.

Anche in quel caso si chiede di chiamare le forze dell’ordine senza destare sospetti nella ragazza che potrebbe fuggire ancora.