Genova – All’ex mercato di corso Sardegna arriva KebHouze e la catena cerca personale per il suo punto vendita genovese.

Prosegue – con alcuni ritardi – la serie di aperture di attività nel centro commerciale nato con la ristrutturazione dell’ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna e, come per le altre attività, apre una ricerca di personale anche KebHouze.

Chi fosse interessato a proporre la propria candidatura può farlo inviando un curriculum all’indirizzo: work@kebhouze.com