Spotorno – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia interrotta per un incidente stradale nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova.

Sul posto si segnalano gravi e pesanti disagi per gli automobilisti in transito a causa del traffico intenso per i rientri e per l’incidente che ha provocato la chiusura dell’autostrada.

Mezzi di soccorso sul posto e deviazioni in loco per le auto in transito.

Si preannuncia una serata particolarmente impegnativa per il gran numero di auto in fase di rientro dopo le festività di Pasqua

Coda anche sulla A7 Genova – Milano dove è chiuso al traffico pesante il tratto tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano.

Il traffico pesante è deviato sulla A26 Voltri – Gravellona Toce dove si segnalano code di oltre 6 km tra Masone e Ovada a causa di un incidente.

Rallemtamenti e code anche sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra Rapallo e l’allacciamento con la A7 Genova Milano a causa del traffico molto intenso.