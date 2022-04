Genova – Due ragazzini rapinati per strada, in pieno giorno, vicino alla stazione ferroviaria di Quinto. Ancora un episodio di micro criminalità e ancora ai danni di giovanissimi e messo a segno da altri ragazzi.

I due si trovavano in via Filzi, quando sono stati letteralmente accerchiati da una banda di ragazzi appena più grandi che li hanno minacciati per farsi consegnare denaro e telefoni cellulari.

Appena messo a segno il colpo la banda è corsa verso la stazione ed è salita sul primo treno di passaggio per poi scendere altrettanto rapidamente alla prima fermata.

Una modalità di fuga che non ha permesso l’individuazione da parte delle forze dell’ordine allertate dagli stessi ragazzini derubati.

In corso le verifiche sulle riprese video del circuito di sorveglianza della stazione e delle vie limitrofe per cercare di identificare gli autori della rapina.

Da tempo i residenti della zona lamentano l’arrivo nel quartiere di gruppetti di ragazzini che consumano droga nelle vicinanze della spiaggia e spadroneggiano con piccoli e grandi gesti di vandalismo.

Si tratterebbe di giovani “scacciati” dal centro storico dai frequenti controlli anti Movida e che avrebbero trovato più tranquillo il levante (e il ponente) sguarniti di personale per controlli e presenza sul territorio.