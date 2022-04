Genova – Bollino rosso per le autostrade della Liguria per gli spostamenti legati al 25 aprile ed in particolare sull’Autostrada dei Fiori.

Cresce la preoccupazione per il flusso veicolare che interesserà – tempo permettendo – le autostrade della Liguria in occasione dei maxi esodi legati alle partenze e ai rientri per il week end “lungo” del 25 aprile. Se la situazione è già critica in ogni giornata “normale” infatti, preoccupa l’aumento dei flussi nei giorni pre festivi e successivi alle feste quando, in particolare sulla A10 Genova – Ventimiglia, si potrebbe sviluppare la “tempesta perfetta a causa del maxi cantiere tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione del capoluogo.

Qui infatti si lavora in quattro gallerie da giorni, con scambi di carreggiata e riduzioni di spazio che potrebbero trasformarsi in una gigantesca “trappola” per gli automobilisti.

Un tratto, quello della A10 già oggetto di code record in condizioni di normalità e che, con i cantieri in ben 4 gallerie, potrebbe far registrare un maxi blocco.

A preoccupare maggiormente è il rientro, il 26 aprile, poichè al normale flusso di auto si aggiungerebbe anche quello dei mezzi pesanti fermi nel week end e nella giornata festiva del 25 aprile. Blocco rispettato anche dai pesanti automezzi che attraversano ogni giorno la frontiera tra Francia e Italia e che, il 26 aprile, riprenderebbero a circolare.