Genova – Targa in frantumi per via Caprera, nel quartiere di Sturla, nel levante genovese.

La segnalazione arriva dal ponte che collega via dei Mille con la zona di via Caprera, vicino alla fermata del bus in direzione centro e accanto al Liceo Scientifico Martin Luther King e dove alcuni residenti hanno trovato la targa in marmo a terra, in mille pezzi e la struttura in metallo che la sorreggeva abbattuta a terra.