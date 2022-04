Savona – Doppio incidente sull’autostrada A10, questa mattina, all’alba e ancora disagi e code per il traffico nel caos.

Il primo incidente è avvenuto attorno alle 6,30 nel tratto tra Celle Ligure e Varazze ed ha visto tamponarsi due auto.

Nell’impatto una persona è rimasta ferita e nel tratto di autostrada si sono verificati pesanti rallentamenti.

Poco dopo, intorno alle 7, un secondo incidente all’altezza dell’area di Servizio San Cristoforo ad Albisola.

In questo caso ben tre camion si sono scontrati per cause ancora da accertare.

L’impatto ha bloccato la strada e si registrano disagi alla circolazione nella zona.