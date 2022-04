Genova – Il gatto Seppia è tornato a girare per strada, a Boccadasse, e nonostante le raccomandazioni e gli appelli a non inseguirlo e a non dargli da mangiare è di nuovo assediato dai “Fan”.

La celebre mascotte di Boccadasse ha rischiato grosso, qualche settimana fa (leggi qui cosa è successo), e il veterinario ha chiesto ai padroni di tenerlo in casa per un pò per evitare che troppo stress e (soprattutto) troppi bocconcini, lo mettessero Ko.

Una dieta forzata e un periodo di riposo hanno rimesso Seppia in sesto ma appena ha ricominciato a girare per strada è stato assediato dai curiosi e dai tanti turisti che lo conoscono attraverso i social e per l’incredibile somiglianza con il gatto del film a cartoni “Luca” ambientato nelle Cinque Terre.

C’è chi vuole scattare un selfie, chi vuole abbracciarlo, chi lo fotografa dimenticando il flash e chi addirittura gli passa cibo e prelibatezze senza pensare che l’animale, a forza di “sgarri” rischia di lasciarci la pelle.

Purtroppo Seppia è cresciuto libero ed è difficile tenerlo chiuso in casa, anche se starebbe meglio sotto il profilo della salute.

Ancora una volta i residenti di Boccadasse invitano i “turisti” a non disturbare Seppia e, soprattutto, a non dargli cibo per nessun motivo.