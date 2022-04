Genova – Il personale dell’ospedale Galliera ha dichiarato lo stato di agitazione per “pessime condizioni di lavoro”. A segnalarlo i sindacati che hanno inviato una nota nella quale si denuncia la “contrazione degli organici, l’emergenza epidemiologica, l’aumento dell’età media del personale addetto all’assistenza che hanno determinato un evidente peggioramento delle condizioni di lavoro e sono le motivazioni alla base della protesta”.

“Per il personale – scrivono Fp Cgil e Uil Flp – già stremato e logorato da ben 24 mesi di emergenza sanitaria, è impossibile affrontare la turnistica in condizioni sostenibili e compatibili con il rispetto degli istituti contrattuali relativi al riposo e al recupero psicofisico”.

“Una situazione per tutte – spiegano i sindacati – è quella del Pronto Soccorso dove il problema dello stazionamento costante di 40/50 barelle per oltre 48/72 ore, unito alla carenza di personale infermieristico e di supporto, rende impossibile la gestione dei pazienti e insostenibile il carico di lavoro del personale esposto a un rischio professionale elevatissimo, oltre al dilagare del fenomeno delle aggressioni”.

Anche dal punto di vista delle retribuzioni i lavoratori dell’Ospedale risultano penalizzati secondo quanto denunciano Cgil e Uil.

Sarebbero infatti proprio i lavoratori a dover finanziare i maggiori costi che la pandemia ha provocato in termini di straordinario e indennità varie dovendo rinunciare agli incentivi annuali e a parte di salario accessorio, che per gli operatori maggiormente esposti significherebbe una perdita di circa 1.800 euro all’anno.

“Non è tollerabile – denunciano ancora i sindacati – che chi con competenza, senso del dovere e grandissima responsabilità ha contrastato la pandemia ne debba addirittura sostenere i relativi costi rinunciando ad una consistente parte del proprio stipendio.

Esiste inoltre forte disagio per l’incertezza sugli esiti dei percorsi di stabilizzazione del personale a tempo determinato che si è contraddistinto durante la pandemia per competenza e professionalità garantendo i servizi alla cittadinanza mettendo a rischio perfino la propria salute e la propria vita. Sono necessarie risposte e certezza dei percorsi previsti dalla legge di bilancio”.

Alla luce di quanto sopra riportato Fp Cgil e Uil Flp, e dopo aver tentato le vie della contrattazione e della mediazione, hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale sanitario non solo per tutelarne le condizioni di lavoro, ma anche per salvaguardare i livelli qualitativi di assistenza sanitaria all’utenza dell’importante presidio ospedaliero.